Гибель студента в Щучинске: 11 подсудимым вынесли приговор

Оглашен приговор в отношении 11 подсудимых, обвиняемых в совершении вымогательства, хулиганства и доведения до самоубийства потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, на скамье подсудимых оказались жители Бурабайского района.

"Подсудимые на территории Бурабайского района на протяжении длительного времени (2 года), угрожая применением насилия, вымогали деньги у 12 потерпевших - от 130 до 500 тыс. тенге, что в общей сумме составило 1 140 000 тенге. Кроме того, двое подсудимых довели до самоубийства потерпевшего", - установил суд.

В зависимости от совершенных деяний, семерым подсудимым назначили лишение свободы на сроки от 4 до 5 лет, троим - ограничение свободы на сроки от 4 до 5 лет. Несовершеннолетний был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: у троих подсудимых имеются малолетние дети, один из обвиняемых признал вину и чистосердечно раскаялся, а у троих ранее отсутствовала судимость. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

"С осужденных в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 3 000 000 тенге и причиненный материальный ущерб на общую сумму 1 140 000 тенге", - отметили в суде.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес департамента полиции за нарушение порядка в ходе главного судебного разбирательства и в адрес акима района для усиления работы по трудоустройству и занятости молодежи.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в октябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что на железнодорожных путях в Щучинске было обнаружено тело студента 4-го курса колледжа.

Мать 19-летнего погибшего записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Она сообщила, что ее сын неоднократно подвергался вымогательству.

Близкие также заявили, что к смерти парня может быть причастна некая ОПГ, которая, по их словам, держала в страхе весь курортный городок.

Глава государства отреагировал на заявление матери, поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента и взял дело на особый контроль.

По данному факту в МВД проинформировали, что по поручению главы государства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Позже в МВД рассказали, что было возбуждено несколько уголовных дел. Правоохранители установили, что это было не убийство, а суицид, но также имели место факты хулиганства и вымогательства. На тот момент под стражу были помещены четыре человека, знакомые с потерпевшим. Как добавили в ведомстве, дело о доведении до самоубийства расследовалось отдельно.

В начале января этого года резонансное дело о гибели студента в Щучинске, которое взял на свой контроль президент Казахстана, было направлено в суд.