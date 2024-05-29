Двух алматинцев осудили за незаконную продажу вейпов

В Алматы вынесли приговор двум жителям, осуществлявшим оптовую продажу электронных сигарет без лицензии. Изъяты более 55 тыс. штук товара, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов, сообщается в Telegram-канале АФМ.

Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.

Приговором суда двое жителей Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 000 тенге, а другому - наказание в виде ограничение свободы сроком 1 год и 100 часов принудительного труда.

Изъятые вещественные доказательства утилизированы.

Напомним, в апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

Запрет вейпов в Казахстане

В мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже глава государства высказывался о вейпах, назвав их "новомодной заразой".

Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.