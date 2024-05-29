КНБ задержал в Алматы иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма (фото)

О задержании лиц, подозреваемых в пропаганде терроризма, сообщили сегодня в Комитете Национальной безопасности. Задержанные являются иностранцами, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Вчера, 28 мая, КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан.

По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию.

По данным ведомства, в Казахстан они прибыли в текущем году, постоянной работы не имели.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса РК.

Согласно части 2 статьи 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.