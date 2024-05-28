Конфликт между рабочими произошел на стройке в Астане

В Астане произошел конфликт между рабочими на одном из строящихся объектов города. Подробности озвучили в департаменте полиции Астаны, сообщает NUR.KZ.

Департамент полиции Астаны в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация вокруг инцидента, который произошел 27 мая между рабочими на одном из строящихся объектов столицы.

"Установлено, что на строительном объекте во время работ между рабочими произошел конфликт, причиной которого стало то, что один из мужчин прошел по подготовленному к стяжке полу, на что другой рабочий сделал ему замечание. По прибытию полиции конфликт урегулирован. Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры", - сказано в сообщении полиции.

Сообщается, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство". Также полиция призвала жителей полагаться на информацию только из достоверных источников.

"Напоминаем, что за распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Так, проектом закона предлагается применять общественные работы по девяти статьям. В их число входят:

мелкое хулиганство (статья 434);

распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);

приставание в общественных местах (статья 449).

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.