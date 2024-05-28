Напали на офицера КНБ и проникли на режимный объект: дело ОПГ рассмотрели в Мангистау

В Мангистауской области апелляционная судебная коллегия вынесла обвинительный приговор в отношении двух участников организованной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела приговор СМУС в отношении руководителя организованной группы С. и ее участников Д., М., а также Б. по апелляционному ходатайству прокурора и апелляционным жалобам осужденных и их адвокатов.

Суд первой инстанции признал С. виновным в организации и руководстве группой, а также неоднократном вымогательстве, совершенном преступной группой (ч.1 ст.262, п.1 ч.4 ст.194 УК). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

М. признали виновным в участии организованной группе, неоднократном вымогательстве, совершенном преступной группой (ч.2 ст.262 и п.1 ч.4 ст.194, ст.58 УК). Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Д. был признан виновным в участии в организованной группе, а также в неоднократном вымогательстве, совершенном преступной группой; умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном преступной группой; применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им служебных обязанностей, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.262, п.1 ч.4 ст.194, п.4 ч.2 ст.107, п.3 ч.4 ст.380, ст.58 УК). Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Б. признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им служебных обязанностей, группой лиц по предварительному сговору (п.3 ч.4 ст.380 УК). Его приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Прокурор просил отменить приговор суда первой инстанции в отношении Д. и Б. по п.3 ч.4 ст.380 УК и вынести новый обвинительный приговор, где просил этих подсудимых признать виновными в совершении насильственных действий в отношении представителя власти в составе группы (п.4 ч.6 ст.380 УК). Д. гособвинитель просил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, а Б. назначить на год меньше - 11 лет.

Осужденные и их защитники просили отменить приговор суда и оправдать за отсутствием состава преступления.

"Д. и Б. 17 сентября 2023 года около 14.30 с применением силы оттолкнули от калитки ворот исполнявшего свои служебные обязанности дежурного смены таможенного поста "Тажен", офицера пограничной службы КНБ по Бейнеускому району, и незаконно проникли на территорию режимного объекта государственной границы РК. С применением ножей Д. и Б. причинили телесные повреждения дежурному в области уха и правого плеча", - установила апелляционная коллегия.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, проверив все доводы ходатайства и жалоб, приговор суда первой инстанции в отношении Д. и Б. отменила и вынесла новый обвинительный приговор.

Д. признали виновным по п.4 ч.6 ст.380 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет. На основании ст.58 УК по совокупности преступлений окончательно ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Б. признали виновным по той же статье. Его приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет.

"Приговор суда первой инстанции в отношении организатора преступной группы С. и подсудимого М. оставлен без изменения", - добавили в суде.

Отметим, что по п.4 ч.6 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В соответствии со ст.262 УК РК cоздание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно п.1 ч.4 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

По п.4 ч.2 ст.107 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, преступной группой, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.