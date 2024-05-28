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Четыре года в розыске: задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов в Караганде

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Мужчину задержали по подозрению в нападении на инкассаторов
Задержанный. Фото: polisia.kz

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на инкассаторов, которое произошло в 2020 году в Караганде. Он 4 года был в розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ранее криминальная полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении, а четвертый смог скрыться.

"Во время следствия и на судебных заседаниях каждый из них пытался обелить себя, перекинув вину на другого", - отметили в МВД.

Поиски еще одного подозреваемого не прекращались. В итоге сотрудники криминальной полиции в Алматинской области в одном из поселков задержали находящегося в международном розыске 38-летнего жителя южного региона.

"Теперь за совершенное преступление придется ответить", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, громкое преступление произошло в конце мая 2020 года в Караганде. Нападение на инкассаторов было спланировано до мельчайших деталей. Четверо злоумышленников сначала протаранили машину инкассаторов, угрожали им предметом, похожим на пистолет, и завладели деньгами на сумму 70 млн тенге.

После вооруженного налета подозреваемые скрылись с похищенными деньгами. Однако вскоре троих из них задержали. При них была лишь часть денег в размере 30 миллионов тенге. Четвертый фигурант был объявлен в розыск.

Осенью 2021 года суд приговорил троих мужчин к срокам 10,5, 11 и 11 лет 3 месяца лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108070-chetyre-goda-v-rozyske-zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-inkassatorov-v-karagande/

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