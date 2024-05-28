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Подполковника осудили в Астане за закладку наркотиков

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Судья с молотком
Судья. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении военнослужащего Акмолинского гарнизона в звании подполковника, передает NUR.KZ со ссылкой на Центральное региональное ВСУ МВД РК.

По данным ведомства, подполковник обвинялся в сбыте синтетических наркотиков, то есть являлся закладчиком.

28 мая 2024 года в Национальном военно-патриотическом центре Министерства обороны в Астане состоялся показательный суд.

"Показательный суд прошел с участием военнослужащих в целях профилактики и недопущения правонарушений в воинской среде", - отметил начальник Центрального регионального ВСУ МВД РК, полковник Мухамед-Кали Карсыбеков.

Военным судом Акмолинского гарнизона военнослужащий признан виновным по ст.297 ч.2 УК РК и осужден к 9 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Добавим, что согласно ст.297 ч.2 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108064-podpolkovnika-osudili-v-astane-za-zakladku-narkotikov/

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