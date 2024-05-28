Павлодарка накопила долг перед сыном в 5,7 млн тенге

Безработная жительница Павлодарской области более семи лет не оплачивает алименты своему сыну и накопила долг более 5,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию обратился частный судебный исполнитель по факту неоплаты женщиной долга по алиментам в отношении своего сына.

"Как было установлено, с марта 2017 года женщина не исполняет обязанности по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения. В 2017 году сельчанку лишили родительских прав, после чего ребенок находится в государственном центре для детей с особыми образовательными потребностями. За этот период сумма долга составила более 5,7 млн тенге", - рассказали в ДП региона.

Теперь делом занимается полиция, после чего примет решение суд. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.

"К слову, женщина за этот период ни разу не навестила сына. Вину в том, что не оплачивает алименты, признает. С горе-мамой неоднократно проводились беседы о необходимости трудоустроиться, однако результата они не дали", - отметили в ведомстве.

Всего, по данным полиции, в Павлодарской области 31 родитель не оплачивает алименты своим несовершеннолетним детям. С начала года в отношении них ведутся уголовные дела за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей. 17 дел направили в суд для принятия решения.

"Среди горе-родителей как мужчины, так и женщины", - подчеркнули в ДП.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что Казахстане снизилось количество проблемных задолженностей по алиментам. По состоянию на 1 квартал этого года количество проблемных производств сократилось на четверть. В рамках борьбы с неплательщиками арестовывают их автомобили, а также выявляют скрытые доходы.