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94-летний пенсионер, которого подозревали в избиении жены и взрыве дома, умер в Петропавловске

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Сгоревший дом в Петропавловске
Сгоревший дом в Петропавловске. Фото: astanatv.kz

В Петропавловске скончался 94-летний мужчина, который, по словам соседей, избил свою жену и после взорвал собственный дом газовыми баллонами, сообщает телеканал Astana.

По сообщению телеканала, в Петропавловске скончался 94-летний мужчина, соседи которого утверждали, что он взорвал собственный дом газовыми баллонами. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.

"Пациент 94 лет в экстренном порядке был доставлен в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными ожогами тела. Общая площадь поражения составила 60%. Состояние мужчины врачи оценивали как крайне тяжелое. Горожанин находился на искусственной вентиляции легких. Пенсионер получал интенсивное лечение в отделении реанимации в полном объеме, но в ночь с 25 на 26 мая он скончался", - сообщили в облздраве.

Ранее мы сообщали подробности данного ЧП. 22 мая в Петропавловске произошел взрыв в частном доме. Соседи утверждали, что 94-летний пенсионер подорвал свой частный дом с помощью газовых баллонов. При этом сам пожилой мужчина находился внутри и чудом остался жив.

Со слов соседей, причиной такого поступка могла стать ссора дедушки с женой – его супруга перед этим была сильно избита. Сообщалось, что стражи порядка пытались проникнуть в дом и обезвредить пенсионера, но последний все же зажег спичку и произошел взрыв. Жители утверждали, что подобные попытки подрыва дедушка устраивал неоднократно – мужчину увозили в спецлечебницу, но сразу возвращали домой. По данному факту стражи порядка завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Также сообщалось, что 73-летнего жителя Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет.

"В квартире, где они проживали, подсудимый избил свою супругу, с которой прожил 48 лет, душил шнурком, а затем задушил ее руками за шею", - установил суд. На судебном заседании мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, и признал совершенное преступление. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107770-94-letniy-pensioner-kotorogo-podozrevali-v-izbienii-zheny-i-vzryve-doma-umer-v-petropavlovske/

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