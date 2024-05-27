Строже наказывать за передачу запрещенных предметов осужденным могут начать в Казахстане

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сегодня на брифинге ведомства рассказал, какие запрещенные предметы и как передают осужденным в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев сообщил, что в основном запрещенные вещества попадают на территорию исправительных учреждений путем переброса через основные ограждения. Для недопущения таких фактов, по его словам, регулярно проводится патрулирование прилегающей к учреждению территории.

"Самые ухищренные способы проноса используются при передаче осужденным посылок и бандеролей – запрещенные предметы прячут, как правило, в тюбике зубных паст, кремов, упаковке или таре лекарств, также прячут их в консервные банки и другие продукты питания. Имеются случаи проноса в потайных местах носимой одежды. Но такие факты пресекаются сотрудниками УИС", – заверил спикер.

При этом он напомнил о том, что в колониях внедрена системы блокирования сотовой связи, то есть ее использование делает бессмысленным владение сотовыми телефонами.

"Сейчас прорабатываются вопросы ужесточения ответственности за незаконную передачу либо доставку мобильных средств связи или других технических устройств в колонии. Эта норма будет касаться не только осужденных, но и сотрудников, которые, возможно, допускают доставку запрещенных предметов на территорию учреждения", – резюмировал Алекешев.

Отметим, что сейчас, согласно статье 481 КоАП РК, скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (73 800 тенге) либо административный арест на срок до 30 суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.