Покушение на 18-летнюю девушку в Астане: в НИШ подтвердили, что она является их ученицей

Представители Назарбаев Интеллектуальной школы подтвердили, что 18-летняя девушка, на которую было совершено нападение в Астане, действительно является их ученицей, передает NUR.KZ.

В пресс-службе НИШ также прокомментировали покушение на их ученицу в Астане.

"Обстоятельства инцидента расследуются правоохранительными органами. На текущий момент известно, что случай произошел во внеурочное время, нападавший подросток не является учеником НИШ", – говорится в сообщении.

При этом представители учебного заведения попросили не распространять недостоверную информацию и дождаться официальных комментариев от правоохранительных органов.

Напомним, вчера в Сети появилась информация о покушение на убийство 18-летней ученицы НИШ в Астане. В полиции сообщали, что по этому делу задержан несовершеннолетний подозреваемый.

Отмечалось, что девушка получила ножевые ранения в живот и была госпитализирована. Позже медики рассказывали, что состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное. Ей провели операцию.

Добавим, что согласно части 1 статьи 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом на основании части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.