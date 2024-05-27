Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец сам вызвал полицию домой и угодил на 10 лет за решетку

Опубликовано:

Задержанный
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: SchulteProductions / Getty Images

Житель Актюбинской области находился под действием психотропных препаратов и ему показалось, что в квартиру кто-то ломится. Он обратился в полицию. Стражи порядка обнаружили наркотики, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 24-летний житель Бадамши попался на распространении синтетических наркотиков, причем он сам помог правоохранителям выйти на себя.

Из обвинения следует, что парень через Telegram нашел работу по закладке наркотиков и спустя время "дорос" от закладчика до складного - дома фасовал так называемые бомбочки с наркотиками. Сам он тоже подсел на товар, который помогал продавать.

Когда молодой человек был под действием веществ, ему показалось, что кто-то ломится в его дверь. Он позвонил на номер "102", приехали полицейские, осмотрели квартиру, ничего подозрительного не увидели и уехали.

Спустя время ему снова послышалось, что кто-то пытается открыть дверь, и он опять набрал "102". Уже после второго визита полицейских в квартиру его уличили в преступлении. Мужчина выбросил в окно свой рюкзак с наркотиками. 

Когда был подозреваемым, признавал свою вину, говорил, что дома фасовал наркотики, получал 5 тыс. российских рублей в день. В суде же стал уверять, что распространением наркотиков не занимался, покупал их чисто для себя, день задержания помнит смутно, а рюкзак ему подкинули и заставили взять вину, угрожая привлечь к ответственности его девушку. 

Возлюбленная, с которой у обвиняемого были отношения, рассказала в полиции, что молодой человек потерял работу повара и решил зарабатывать на жизнь продажей наркотиков через Telegram. В суде она добавила, что ушла от него, он страдал паранойей, вел себя странно, подолгу отсутствовал и все время ходил с рюкзаком. 

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы.

Ранее в Жамбылской области полицейские при обыске в квартире нашли синтетические наркотики стоимостью 20 млн тенге на "черном рынке". Стражи порядка задержали 35 и 33-летних жителей Тараза, подозреваемых в сбыте мефедрона.

А в одной из квартир Шымкента правоохранители изъяли трамадол в особо крупном размере. Подозреваемую в приобретении и хранении наркотических средств задержали. Женщина рассказала, что нашла их на улице.

В Павлодаре стражи порядка изъяли более 1,6 кг наркотиков и задержали подозреваемого в их закладках на территории города. По информации полиции, он работал курьером интернет-магазина в популярном мессенджере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107404-kazahstanec-sam-vyzval-policiyu-domoy-i-ugodil-na-10-let-za-reshetku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.