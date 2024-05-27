Казахстанец сам вызвал полицию домой и угодил на 10 лет за решетку

Житель Актюбинской области находился под действием психотропных препаратов и ему показалось, что в квартиру кто-то ломится. Он обратился в полицию. Стражи порядка обнаружили наркотики, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 24-летний житель Бадамши попался на распространении синтетических наркотиков, причем он сам помог правоохранителям выйти на себя.

Из обвинения следует, что парень через Telegram нашел работу по закладке наркотиков и спустя время "дорос" от закладчика до складного - дома фасовал так называемые бомбочки с наркотиками. Сам он тоже подсел на товар, который помогал продавать.

Когда молодой человек был под действием веществ, ему показалось, что кто-то ломится в его дверь. Он позвонил на номер "102", приехали полицейские, осмотрели квартиру, ничего подозрительного не увидели и уехали.

Спустя время ему снова послышалось, что кто-то пытается открыть дверь, и он опять набрал "102". Уже после второго визита полицейских в квартиру его уличили в преступлении. Мужчина выбросил в окно свой рюкзак с наркотиками.

Когда был подозреваемым, признавал свою вину, говорил, что дома фасовал наркотики, получал 5 тыс. российских рублей в день. В суде же стал уверять, что распространением наркотиков не занимался, покупал их чисто для себя, день задержания помнит смутно, а рюкзак ему подкинули и заставили взять вину, угрожая привлечь к ответственности его девушку.

Возлюбленная, с которой у обвиняемого были отношения, рассказала в полиции, что молодой человек потерял работу повара и решил зарабатывать на жизнь продажей наркотиков через Telegram. В суде она добавила, что ушла от него, он страдал паранойей, вел себя странно, подолгу отсутствовал и все время ходил с рюкзаком.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы.

Ранее в Жамбылской области полицейские при обыске в квартире нашли синтетические наркотики стоимостью 20 млн тенге на "черном рынке". Стражи порядка задержали 35 и 33-летних жителей Тараза, подозреваемых в сбыте мефедрона.

А в одной из квартир Шымкента правоохранители изъяли трамадол в особо крупном размере. Подозреваемую в приобретении и хранении наркотических средств задержали. Женщина рассказала, что нашла их на улице.

В Павлодаре стражи порядка изъяли более 1,6 кг наркотиков и задержали подозреваемого в их закладках на территории города. По информации полиции, он работал курьером интернет-магазина в популярном мессенджере.