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Эзотерика

27 млн тенге похитили бухгалтеры в Павлодарской области

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Женщина-бухгалтер
Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Павлодарской области бухгалтеры незаконно перечисляли деньги на свои счета и счета неработающих сотрудников, а затем обналичивали их, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, женщины, проживающие в Щербактинском районе Павлодарской области, работали в должности бухгалтеров с 2021-го по 2023-й год.

"Они незаконно перечисляли заработную плату и другие выплаты сверх установленного лимита на карточные счета, также вносили денежные средства на счета недействующих сотрудников, после чего их обналичивали", - подчеркнули в МВД.

Свою вину они признали полностью и не оспаривали. Ущерб, причиненный государству, женщины оплатили в полном объеме. Сейчас одна из них отбывают наказание сроком 3 года и 6 месяцев ограничения свободы. Второй бухгалтер приговорена к 6 годам заключения, однако суд постановил данное наказание считать условным.

В настоящее время женщины находятся под контролем в службе пробации Щербактинского района, им необходимо еженедельно приходить на регистрацию и отчитываться о своем поведении, соблюдать порядок и условия наказания, выполнять обязанности, установленные судом.

"При этом по приговору суда им запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью. Также инспекторы службы пробации проверяют подучетных по месту жительства совместно с участковыми инспекторами полиции", - отметили в МВД.

Ранее в Алматы вынесли приговор главному бухгалтеру и заместителю директора одной из школ. Суд установил, что в результате их преступных действий государству был причинен ущерб в размере 11 млн тенге. Им назначили по 3 года ограничения свободы.

А в Восточно-Казахстанской области бухгалтер предстала перед судом по делу о незаконном перечислении бюджетных средств. Ее обвинили в растрате более 12 млн тенге. Женщину приговорили к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Также прокуратура Жанаозена выявила факт хищения бюджетных средств в двух государственных детских садах. Было установлено, что бухгалтер незаконно перечислила на собственный лицевой счет 30 млн тенге. Женщина возместила ущерб государству в полном объеме и получила условный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107374-27-mln-tenge-pohitili-buhgaltery-v-pavlodarskoy-oblasti/

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