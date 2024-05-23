"Родственник выступил наводчиком": полиция Алматы раскрыла грабеж в микрорайоне "Достык" (видео)
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В одном из домов в микрорайоне "Достык" в Алматы совершен грабеж. Полиция задержала подозреваемых, среди которых и родственник хозяев ограбленного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает информационный медиапортал МВД, налет на дом в микрорайоне "Достык" был совершен поздно ночью, где неизвестные проникли в дом, забрали деньги и газовый пистолет.
"С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Четверо подозреваемых задержаны и взяты под стражу. Среди них, к слову, близкий родственник хозяев дома – он выступил так называемым наводчиком.
По предварительным данным, двое из подозреваемых ранее уже были судимы за имущественные преступления. Личности задержанных проверяются на причастность к другим возможным преступлениям", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.
Напомним, дерзкий грабеж произошел в Карагандинской области. На выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Темиртау и выхватил у него борсетку. Подозреваемый в преступлении задержан.
В начале года вечеринка с алкоголем в Темиртау закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Подозреваемый в грабеже был задержан полицейскими по "горячим следам".
Также мы писали, как необычная кража попала на видео в Шымкенте. Оригинальным образом украли скутер у жителя Шымкента — неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали.
Осенью прошлого года мы писали, как двое 28-летних мужчин, по данным полиции, ночью разбили стекло входной двери магазина, который находится в микрорайоне Юго-Восток, и проникли внутрь. Они подозреваются в краже из магазина сейфа с деньгами и 700 тыс. тенге из кассы.
Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:
- кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –
наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;
- кража, совершенная:
- группой лиц по предварительному сговору;
- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;
- кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;
- кража, совершенная:
- преступной группой;
- из нефтегазопровода;
- в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105892-rodstvennik-vystupil-navodchikom-policiya-almaty-raskryla-grabezh-v-mikrorayone-dostyk-video/