Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Родственник выступил наводчиком": полиция Алматы раскрыла грабеж в микрорайоне "Достык" (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В одном из домов в микрорайоне "Достык" в Алматы совершен грабеж. Полиция задержала подозреваемых, среди которых и родственник хозяев ограбленного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, налет на дом в микрорайоне "Достык" был совершен поздно ночью, где неизвестные проникли в дом, забрали деньги и газовый пистолет.

"С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Четверо подозреваемых задержаны и взяты под стражу. Среди них, к слову, близкий родственник хозяев дома – он выступил так называемым наводчиком.

По предварительным данным, двое из подозреваемых ранее уже были судимы за имущественные преступления. Личности задержанных проверяются на причастность к другим возможным преступлениям", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.

Напомним, дерзкий грабеж произошел в Карагандинской области. На выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Темиртау и выхватил у него борсетку. Подозреваемый в преступлении задержан.

В начале года вечеринка с алкоголем в Темиртау закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Подозреваемый в грабеже был задержан полицейскими по "горячим следам".

Также мы писали, как необычная кража попала на видео в Шымкенте. Оригинальным образом украли скутер у жителя Шымкента — неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали.

Осенью прошлого года мы писали, как двое 28-летних мужчин, по данным полиции, ночью разбили стекло входной двери магазина, который находится в микрорайоне Юго-Восток, и проникли внутрь. Они подозреваются в краже из магазина сейфа с деньгами и 700 тыс. тенге из кассы.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:

  • кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –

наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

  • кража, совершенная:
  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

  • кража, совершенная:
  1. в крупном размере;
  2. неоднократно;
  3. с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

  • кража, совершенная:
  1. преступной группой;
  2. из нефтегазопровода;
  3. в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105892-rodstvennik-vystupil-navodchikom-policiya-almaty-raskryla-grabezh-v-mikrorayone-dostyk-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.