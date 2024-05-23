"Родственник выступил наводчиком": полиция Алматы раскрыла грабеж в микрорайоне "Достык" (видео)

В одном из домов в микрорайоне "Достык" в Алматы совершен грабеж. Полиция задержала подозреваемых, среди которых и родственник хозяев ограбленного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, налет на дом в микрорайоне "Достык" был совершен поздно ночью, где неизвестные проникли в дом, забрали деньги и газовый пистолет.

"С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Четверо подозреваемых задержаны и взяты под стражу. Среди них, к слову, близкий родственник хозяев дома – он выступил так называемым наводчиком.

По предварительным данным, двое из подозреваемых ранее уже были судимы за имущественные преступления. Личности задержанных проверяются на причастность к другим возможным преступлениям", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.

Напомним, дерзкий грабеж произошел в Карагандинской области. На выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Темиртау и выхватил у него борсетку. Подозреваемый в преступлении задержан.

В начале года вечеринка с алкоголем в Темиртау закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Подозреваемый в грабеже был задержан полицейскими по "горячим следам".

Также мы писали, как необычная кража попала на видео в Шымкенте. Оригинальным образом украли скутер у жителя Шымкента — неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали.

Осенью прошлого года мы писали, как двое 28-летних мужчин, по данным полиции, ночью разбили стекло входной двери магазина, который находится в микрорайоне Юго-Восток, и проникли внутрь. Они подозреваются в краже из магазина сейфа с деньгами и 700 тыс. тенге из кассы.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:

кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –

наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору; путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

кража, совершенная:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

кража, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.