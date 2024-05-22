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Главный аудитор заплатит 15 млн тенге за взятку в Жезказгане

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Передача взятки в конверте
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

В Жезказгане главного аудитора ревизионной комиссии наказали штрафом на 15 млн тенге за полученную взятку в 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Жезказганский городской суд рассмотрел уголовное дело по ч.2 ст.366 УК РК.

Органом досудебного расследования подсудимому было предъявлено обвинение в получении взятки лично в виде денег в значительном размере.

"24 апреля 2024 года подсудимый, будучи лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, то есть занимая должность главного инспектора - главного аудитора ревизионной комиссии, в ходе плановой аудиторской проверки, проведенной в колледже Жезказгана на предмет эффективного использования государственных средств, за неуказание в заключении выявленных нарушений законодательства и выдачу положительного решения получил от директора колледжа лично в значительном размере взятку в сумме 500 тыс. тенге", - установил суд.

По делу проводилось ускоренное досудебное расследование.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями и совокупностью представленных суду доказательств. Главный аудитор свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания были установлены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, - признание подсудимым вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, сведений о личности виновного, который является лицом ранее не судимым, его возраста, в том числе его поведения до и после совершения правонарушения, материального положения, суд назначил подсудимому наказание в размере 30-кратной суммы взятки в сумме 15 млн тенге", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105115-glavnyy-auditor-zaplatit-15-mln-tenge-za-vzyatku-v-zhezkazgane/

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