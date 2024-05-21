Расследование начали в Шымкенте из-за загадочной смерти преподавателя медвуза

В Шымкенте расследуют обстоятельства смерти профессора Южно-Казахстанской медицинской академии. Причиной тому, по версии следствия, стало причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает портал Central Media News, 15 мая профессора Южно-Казахстанской медицинской академии госпитализировали с побоями в Шымкенте, но спустя пять дней он скончался в больнице.

По данным издания, между преподавателем и одним из учащихся академии произошел конфликт, после чего последнего задержали сотрудники полиции. Известно, что погибший работал в университете около 20 лет.

Между тем в самом вузе полагают, что мужчина погиб в результате ДТП.

В пресс-службе департамента полиции Шымкента корреспонденту NUR.KZ сообщили имеющуюся на данный момент информацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, установлен подозреваемый, назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - ответили в полиции, добавив, что дело возбуждено по статье 106 УК РК.

Отметим, что данная статья - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 8 лет либо лишением свободы на тот же срок.

При этом деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали о нескольких случаях конфликтов между преподавателями и учащимися школ и вузов. Так, в сентябре прошло года преподаватель Павлодарского монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях" - педагога уволили.

В 2022 году в Павлодарской области произошел похожий случай - учитель НВП ударил, оттолкнул и сделал удушающий прием одному из учеников. Педагог получил дисциплинарное взыскание.