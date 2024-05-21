Отпечатки пальцев обнаружили на месте убийства в Кокшетау

В Кокшетау в начале мая произошло убийство. Его смогли раскрыть благодаря сбору оставленных на месте преступления отпечатков пальцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 5 мая в Акмолинской области в результате нанесенных телесных повреждений умер мужчина.

"Криминалист УП Кокшетау Бахтияр Сулейменов оперативно сработал на месте происшествия. В результате тщательного осмотра он обнаружил следы рук", - отметили в МВД.

При проверке изъятых отпечатков было установлено подозреваемое лицо. Благодаря качественной работе криминалиста тяжкое преступление раскрыли "по горячим следам".

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Таразе молодого человека убили выстрелом из оружия. В полиции сообщили, что, по предварительной информации, автомат был похищен в дни январских событий.

А в Акмолинской области сотрудники полиции задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Ее поместили в изолятор временного содержания. На теле убитого обнаружили ножевые ранения.