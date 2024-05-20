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9-летняя девочка без родителей оказалась в больнице Кокшетау: ее опекуна отстранили

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Пациент лежит на кровати, а рядом стоят врачи
Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

Девочка, которую отдали под ответственность опекуна, оказалась в больнице. Ребенок долгое время не посещал школу - данный факт выявили в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуратура Кокшетау провела проверку соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Так, в ходе проверки было установлено, что 9-летняя девочка, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала школу и не получала необходимую медицинскую помощь.

В результате ребенка поместили в больницу с многочисленными заболеваниями, а опекуна от исполнения своих обязанностей отстранили.

Органами прокуратуры, Отделом образования и местными исполнительными органами принимаются меры по оказанию психологической, материальной и иной помощи ребенку.

Добавим, недавно детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о ложных сообщениях вокруг нового закона по обеспечению защиты прав женщин и детей, а также рассказала о примерах на своей практике, когда детей содержали в непригодных для жизни условиях.

В январе сообщалось о 9-летней девочке в Алматинской области, которая заявила, что в приемной семье ее избивают и всячески издеваются над ней. Полиция тогда начала расследование.

В марте прошлого года мы писали, что выпускницу детского дома в Таразе выселили из предоставленной государством квартиры. Однако в дело вмешалась прокуратура и помогла ей вернуть жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103941-9-letnyaya-devochka-bez-roditeley-okazalas-v-bolnice-kokshetau-ee-opekuna-otstranili/

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