"Дерзких женщин-полицейских" сняли на видео в Жанаозене

В социальных сетях появилось видео конфликта жителя Жанаозена с двумя сотрудницами полиции. Ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

"Дерзкие женщины-полицейские из Жанаозена ловят нарушителей ПДД на личном "Камри" и запрещают снимать себя на видео", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как сотрудницы полиции стоят у автомобиля и беседуют с водителем. В этот момент их снимает на камеру житель города, который сообщает, что стражи порядка прибыли на место вызова на личном автомобиле и оформляют протокол на правонарушителя, не давая себя снимать.

Видео заканчивается перепалкой. Представительницы правоохранительных органов просят автора не снимать видео и закрывают камеру.

В пресс-службе ДП Мангистауской области прокомментировали инцидент.

"Данный видеоролик был снят 18 мая в Жанаозене примерно в 17.30. Сотрудницы ювенальной полиции составляли административный протокол по мелкому хулиганству. Нарушение было зафиксировано центром оперативного управления, после чего на место был направлен ближайший экипаж. При составлении административного протокола пассажир, который не имеет никакого отношения к данному правонарушению, начал снимать сотрудниц на видео", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что сотрудницы прибыли на место вызова не на личном автомобиле, а пешком.

Напомним, ранее жительница Акмолинской области заявила, что на ее братьев 17 и 18 лет напали сотрудники спецподразделения полиции "Арлан". Молодых людей госпитализировали с переломами, ушибами и сотрясением мозга. По словам казахстанки, на ее семью оказывают давление.

В ДП региона пояснили, что в отношении четверых сотрудников полиции возбуждены уголовные дела и проводятся следственные мероприятия.

Позже стало известно, что их уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.