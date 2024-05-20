Шокирующую сцену с мужчиной и 5-летним мальчиком увидели братья в Шымкенте

В Шымкенте рассмотрено дело в отношении 53-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за изнасилование, кражи и наркотики. Теперь он обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.

Как установлено судом, мужчина освободился от предыдущего срока лишь в начале 2023 года. 22 октября того же года он распивал спиртные напитки со случайными знакомыми во дворе многоэтажки. Примерно в 16.30 компания разошлась.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил игравшего во дворе 5-летнего мальчика. Злоумышленник заманил малыша за гаражи, где раздел его и лег на него.

Шокирующую сцену заметили двое братьев, которые сначала подумали, что пьяный лежит на земле. Однако потом свидетели рассмотрели, что под мужчиной еще находится полураздетый ребенок. Сразу поняв в чем дело, парни бросились на злоумышленника. Подозреваемый был избит. Ребенок передан родителям, которые вызвали полицию.

После окончания следствия материалы дела были переданы на рассмотрение в СМУС Шымкента, который счел вину подсудимого полностью доказанной.

Мужчине по ч.4 ст.121 УК РК назначили 20 лет лишения свободы. Осужденный признан рецидивистом и будет отбывать срок в колонии с максимальным режимом безопасности.

По словам родителей малыша, пострадавший ребенок до сих пор боится выходить на улицу, испытывает нервный стресс, находится в постоянном страхе.

Добавим, что согласно ч.4 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.