Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Шокирующую сцену с мужчиной и 5-летним мальчиком увидели братья в Шымкенте

Опубликовано:

Ребенок плачет
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: pratan ounpitipong/Getty Images

В Шымкенте рассмотрено дело в отношении 53-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за изнасилование, кражи и наркотики. Теперь он обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.

Как установлено судом, мужчина освободился от предыдущего срока лишь в начале 2023 года. 22 октября того же года он распивал спиртные напитки со случайными знакомыми во дворе многоэтажки. Примерно в 16.30 компания разошлась.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил игравшего во дворе 5-летнего мальчика. Злоумышленник заманил малыша за гаражи, где раздел его и лег на него.

Шокирующую сцену заметили двое братьев, которые сначала подумали, что пьяный лежит на земле. Однако потом свидетели рассмотрели, что под мужчиной еще находится полураздетый ребенок. Сразу поняв в чем дело, парни бросились на злоумышленника. Подозреваемый был избит. Ребенок передан родителям, которые вызвали полицию.

После окончания следствия материалы дела были переданы на рассмотрение в СМУС Шымкента, который счел вину подсудимого полностью доказанной.

Мужчине по ч.4 ст.121 УК РК назначили 20 лет лишения свободы. Осужденный признан рецидивистом и будет отбывать срок в колонии с максимальным режимом безопасности.

По словам родителей малыша, пострадавший ребенок до сих пор боится выходить на улицу, испытывает нервный стресс, находится в постоянном страхе.

Добавим, что согласно ч.4 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103752-shokiruyushchuyu-scenu-s-muzhchinoy-i-5-letnim-malchikom-uvideli-bratya-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.