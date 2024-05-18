Жители Астаны потеряли около 8 млн тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля (видео)

В Астане доверчивые граждане попались на удочку аферистов и потеряли около 8 миллионов тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" в Астане сотрудниками криминальной полиции задержаны трое жителей Шымкента в возрасте 23-26 лет, сообщается на информационном медиапортале МВД. Они подозреваются в совершении мошеннических действий.

"Под предлогом участия в розыгрыше автомобиля, используя интернет-ресурсы, путем обмана и злоупотребления доверием, мошенники присваивали денежные средства, принадлежащие потерпевшим. Полицейскими установлена причастность в совершении 25 аналогичных фактов. Причиненный материальный ущерб гражданам составил около восьми миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в конце прошлого года полиция предупредила казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Мошенники предлагают пройти по ссылке и принять участие в розыгрыше призов.

Аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит.

На днях полицейские предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества, когда звонящие притворяются сотрудниками медучреждений. Также стало известно о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами.

Так, мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

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