Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители Астаны потеряли около 8 млн тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: youtube.com/@PolisiaKz

В Астане доверчивые граждане попались на удочку аферистов и потеряли около 8 миллионов тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" в Астане сотрудниками криминальной полиции задержаны трое жителей Шымкента в возрасте 23-26 лет, сообщается на информационном медиапортале МВД. Они подозреваются в совершении мошеннических действий.

"Под предлогом участия в розыгрыше автомобиля, используя интернет-ресурсы, путем обмана и злоупотребления доверием, мошенники присваивали денежные средства, принадлежащие потерпевшим. Полицейскими установлена причастность в совершении 25 аналогичных фактов. Причиненный материальный ущерб гражданам составил около восьми миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в конце прошлого года полиция предупредила казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Мошенники предлагают пройти по ссылке и принять участие в розыгрыше призов.

Аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит.

На днях полицейские предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества, когда звонящие притворяются сотрудниками медучреждений. Также стало известно о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами.

Так, мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Правила безопасности по защите персональных данных

  • Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
  • Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
  • Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
  • Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
  • Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
  • Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
  • Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.
  • Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
  • Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
  • Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
  • Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл, и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
  • Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
  • Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
  • Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102900-zhiteli-astany-poteryali-okolo-8-mln-tenge-uchastvuya-v-rozygryshe-avtomobilya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.