Жители Астаны потеряли около 8 млн тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля (видео)
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В Астане доверчивые граждане попались на удочку аферистов и потеряли около 8 миллионов тенге, участвуя в "розыгрыше" автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" в Астане сотрудниками криминальной полиции задержаны трое жителей Шымкента в возрасте 23-26 лет, сообщается на информационном медиапортале МВД. Они подозреваются в совершении мошеннических действий.
"Под предлогом участия в розыгрыше автомобиля, используя интернет-ресурсы, путем обмана и злоупотребления доверием, мошенники присваивали денежные средства, принадлежащие потерпевшим. Полицейскими установлена причастность в совершении 25 аналогичных фактов. Причиненный материальный ущерб гражданам составил около восьми миллионов тенге", — говорится в сообщении.
Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Напомним, в конце прошлого года полиция предупредила казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Мошенники предлагают пройти по ссылке и принять участие в розыгрыше призов.
Аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит.
На днях полицейские предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества, когда звонящие притворяются сотрудниками медучреждений. Также стало известно о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами.
Так, мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.
Правила безопасности по защите персональных данных
- Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
- Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
- Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
- Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
- Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.
- Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
- Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
- Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
- Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл, и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
- Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
- Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
- Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102900-zhiteli-astany-poteryali-okolo-8-mln-tenge-uchastvuya-v-rozygryshe-avtomobilya-video/