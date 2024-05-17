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Ущерб на 3 млрд тенге: подозреваемого экстрадировали из Грузии в Казахстан (видео)

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Экстрадиция в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой.

"В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3-х млрд тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - рассказали в Генпрокуратуре РК.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года он был задержан в Грузии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что в Мангистауской области вынесен приговор в отношении руководителей ТОО "Plus Capital", которые вовлекали вкладчиков под предлогом выкупа движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам.

Преступными действиями подсудимых был нанесен ущерб 642 гражданам на общую сумму более 3 млрд тенге. Во время следствия наложен арест на 450 транспортных средств, 3 частных дома и 1 земельный участок. Приговором суда виновные осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102105-podozrevaemogo-po-delu-s-ushcherbom-na-3-mlrd-tenge-ekstradirovali-iz-gruzii-v-kazahstan/

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