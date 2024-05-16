"Играли в футбол. Вместо мяча - ежик": уголовное дело завели на молодых людей в Актобе

В соцсетях распространилось видео, на котором группа парней играет в футбол с живым ежом. Полиция возбудила в их отношении уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором группа молодых людей играет в "футбол", при этом используя в качестве мяча живого ежа. Видео опубликовали в Instagram-профиле info.aqtobe.

"Молодые люди решили поиграть в футбол. Правда, вместо мяча у них ежик", - говорится в описании.

На видео отреагировали в полиции - в отношении группы молодых людей возбуждено уголовное дело.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Установлено, что инцидент произошел в Актобе.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", - говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Согласно части 1 статьи 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 120 МРП (443 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам до 120 часов;

либо арестом на срок до 30 суток.

Ранее депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. Его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Позже министр экологии Ерлан Нысанбаев назвал произошедшее недопустимым. Он добавил, что такие случаи находятся в зоне ответственности МВД - оно проводит расследование, и далее дело передается в суд.