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"Играли в футбол. Вместо мяча - ежик": уголовное дело завели на молодых людей в Актобе

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Молодые люди в полицейском участке в Актобе
Молодые люди в полицейском участке. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В соцсетях распространилось видео, на котором группа парней играет в футбол с живым ежом. Полиция возбудила в их отношении уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором группа молодых людей играет в "футбол", при этом используя в качестве мяча живого ежа. Видео опубликовали в Instagram-профиле info.aqtobe.

"Молодые люди решили поиграть в футбол. Правда, вместо мяча у них ежик", - говорится в описании.

На видео отреагировали в полиции - в отношении группы молодых людей возбуждено уголовное дело.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Установлено, что инцидент произошел в Актобе.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", - говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Согласно части 1 статьи 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 120 МРП (443 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 120 часов;
  • либо арестом на срок до 30 суток.

Ранее депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. Его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Позже министр экологии Ерлан Нысанбаев назвал произошедшее недопустимым. Он добавил, что такие случаи находятся в зоне ответственности МВД - оно проводит расследование, и далее дело передается в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101934-igrali-v-futbol-vmesto-myacha-ezhik-ugolovnoe-delo-zaveli-na-molodyh-lyudey-v-aktobe/

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