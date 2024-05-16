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"Насмотрелся криминальных сериалов": карагандинец безуспешно попытался запутать следы

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Мужчина возле автомобиля
Мужчина открывает дверь авто. Иллюстративное фото: Phira Phonruewiangphing / Getty Images

Житель Караганды, подозреваемый в угоне, пытался запутать следы, но был задержан благодаря записям с камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 35-летний карагандинец 6 мая с утра приехал к родственникам. Машину припарковал у дома. Когда через пару часов он вышел из дома, то не обнаружил свой транспорт и был очень удивлен.

"54-летнему жителю областного центра удалось угнать и оставить машину в чужом дворе. Насмотревшись криминальных сериалов, он попытался запутать следы", - пояснили в МВД.

Сотрудники полиции, тщательно изучив записи камер наблюдения по пути следования автомашины и ближайших дворов, вышли на след подозреваемого.

"Стражам порядка свои действия он объяснил так: хотел доехать домой. Но машину оставил подальше от своего дома", - отметили в ведомстве.

Действия подозреваемого теперь рассматриваются в рамках уголовного дела.

Ранее в Шымкенте стражи порядка, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем путь машине, в которой находился подозреваемый в угоне. В результате произошло столкновение, остановившее нетрезвого водителя.

А жителю Караганды полицейские вернули похищенный у него новый автомобиль, который он купил за 12 млн тенге. Дорогую машину заметили и задержали на одном из проспектов города. Возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101835-nasmotrelsya-kriminalnyh-serialov-karagandinec-bezuspeshno-popytalsya-zaputat-sledy/

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