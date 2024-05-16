От 2,5 до 5 млн тенге ежедневно выносили из банка в ВКО

В ВКО начальница отдела банка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в присвоении почти 32 млн тенге. Свою вину она признала лишь частично, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере рассматривалось Риддерским городским судом.

"Подсудимая, являясь начальником операционно-кассового отдела банка и ответственным лицом порядка хранения денег и ценностей, в период с 11 декабря по 20 декабря 2023 года похитила денежные средства в сумме 31 900 000 тенге. При этом ежедневно похищала денежные средства от 2,5 до 5 млн тенге", - установил суд.

Ущерб банку возмещен не был.

На судебном заседании женщина частично признала свою вину, указав, что действительно похитила из банка и растратила сумму около 2 млн тенге.

В качестве подтверждения вины подсудимой были представлены отчет о выявленной недостаче, акт ревизии наличных денег, показания свидетелей, видеозаписи из сейфовой комнаты и другие доказательства.

Смягчающим обстоятельством суд признал частичное признание вины, отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установили.

Суд признал женщину виновной по предъявленному обвинению. Ей назначили наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с банковской деятельностью, сроком на 7 лет. Также в пользу банка взыскан ущерб в сумме 31 900 000 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а при их совершении лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.