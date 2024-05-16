Неприятностями для девушки обернулось знакомство во дворе дома в Павлодаре

Павлодарца подозревают в том, что он воспользовался беспомощным состоянием девушки и оформил на нее кредиты на сумму более миллиона тенге, а также забрал пособие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по версии следствия, павлодарец познакомился с девушкой во дворе жилого дома.

"Предприимчивый парень понял, что девушка страдает психическим расстройством и решил воспользоваться ее беспомощным состоянием. Сфотографировав девушку, он оформил в разных микрофинансовых организациях на нее кредиты на сумму свыше 800 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

По информации полиции, таким образом подозреваемый смог покрыть имеющиеся долги.

"Однако на этом парень не остановился, он повел девушку в магазин техники, где оформил на ее имя в кредит мобильный телефон iPhone стоимостью почти 350 тыс. тенге. Он забрал телефон, а также снял с карты потерпевшей 79 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.

После этого девушка обратилась в полицию. По фактам мошенничества и кражи проводится досудебное расследование.

К подозреваемому применили меру пресечения в виде домашнего ареста. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В соответствии со ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.