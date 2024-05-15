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Уголовное дело возбудили против алматинца после обыска полицейских

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Мужчину освобождают от наручников
Наручники. Иллюстративное фото: turk_stock_photographer / Getty Images

37-летнего жителя Алматы задержали полицейские. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции города, в его карманах при обыске нашли свертки с наркотиками, передает NUR.KZ.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину в Турксибском районе Алматы.

"Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности по подозрению в незаконном хранении наркотических и психотропных средств задержан мужчина, в кармане которого обнаружен и изъят сверток, два пакета с порошкообразным веществом серого цвета.

При обыске дома фигуранта обнаружено и изъято нарезное огнестрельное оружие - незарегистрированная винтовка охотничьей модели "ТОЗ-8" калибра 5,6 мм", - говорится в Instagram-профиле ДП Алматы.

Сообщается, что по фактам незаконного хранения оружия и наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.

Добавим, согласно статье 287 УК РК, незаконное хранение оружия наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 200 МРП (738 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;
  • либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со статьей 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

А незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, согласно статье 296 УК РК, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 80 МРП (295 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;
  • либо арестом на срок до 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101289-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-almatinca-posle-obyska-policeyskih/

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