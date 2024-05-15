Почти 70 млн тенге взыскали с двоих жителей области Ұлытау

В области Ұлытау двое местных жителей получили срок за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и ее рекламу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жители области Ұлытау обвинялись сразу по трем уголовным статьям: п.1 ч.2 ст.217, ч.1 ст.217-1, ч.1 ст.218 УК РК.

", - установил суд.

Вина оказавшихся на скамье подсудимых доказывалась совокупностью представленных доказательств, исследованных в суде.

При назначении наказания учитывалось то, что данные преступления относятся к категории тяжких. У одного из представших перед судом есть малолетние дети, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Приговором одному из подсудимых было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, другому - в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

"Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично, солидарно взыскан с подсудимых в пользу потерпевших причиненный ущерб в размере 68 521 858 тенге", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную в силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии с ч.1 ст.217-1 УК РК реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно ч.1 ст.218 УК РК вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.