Пьяная ссора закончилась смертью от ножевого ранения в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор мужчине, которого обвинили в нападении с ножом на своего знакомого и причинении тяжкого вреда его здоровью, повлекшему смерть, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 13 мая в Павлодаре судом №2 было рассмотрено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК).

26 марта 2024 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по улице Бухар Жырау в Павлодаре, в ходе ссоры кухонным ножом нанес два удара в область левой голени потерпевшему. Нанесенная колото-резаная рана с полным пересечением сосудисто-нервного пучка повлекла по неосторожной вине подсудимого смерть потерпевшего", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась его собственными признательными показаниями, а также показаниями допрошенных свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.

Как отметили в суде, мужчина полностью признал свою вину, не оспаривал собранные доказательства, в связи с чем дело рассматривалось в сокращенном порядке.

В этой связи согласно ч.3 ст.55 УК суд может назначить не более половины максимального срока, то есть не более 6 лет.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимого приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А на основании ч.3 ст.55 УК РК по делам ускоренного досудебного расследования, а также делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РК.