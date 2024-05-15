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Казахстанцы вложили 171 млн тенге в жилищный кооператив и остались ни с чем

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Шымкенте огласили приговор по делу о жилищном кооперативе "Пайызсыз баспана". В результате действий финансовой пирамиды казахстанцы лишились более 171 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассматривалось уголовное дело в отношении троих подсудимых.

Двоих из них обвинили по п.2 ч.3 ст.217 УК РК в создании и организации деятельности пирамиды "Пайызсыз Баспана" в группе лиц по предварительному сговору с привлечением в нее денег в особо крупном размере.

Третья подсудимая предстала перед судом по п.1, 4 ч.2 ст.217 УК РК за создание и организацию деятельности пирамиды "Пайызсыз Баспана" в группе лиц по предварительному сговору с привлечением в нее денег в крупном размере. По версии обвинения, в финансовой пирамиде она выполняла функции оператора.

Как установил суд, одна из подсудимых в сентябре 2019 года в Шымкенте создала и зарегистрировала жилищный кооператив "Пайызсыз Баспана", которым руководила до августа 2021 года, а в августе 2021 года вкладчиками на общем собрании другой подсудимый был избран руководителем потребительского кооператива.

"Далее упомянутые выше подсудимые и оператор по предварительному сговору в группе лиц в Шымкенте, Алматы, Астане и других городах Казахстана в период с 2019 года по январь 2022 года через социальную сеть Instagram привлекали денежные средства вкладчиков и без использования привлеченных средств в предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, обогащали других вкладчиков за счет взносов, приобретали недвижимое и движимое имущество", - говорится в сообщении суда.

По информации суда, в результате действий двух подсудимых 135 потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 171 млн тенге, а действиями оператора, которая также предстала перед судом, - материальный ущерб в крупном размере на сумму свыше 15 млн тенге.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывалась показаниями потерпевших, заключенными договорами, оплаченными квитанциями, заключениями аудиторской проверки и судебных экспертиз и показаниями свидетелей и самих обвиняемых.

Прокурор просил назначить двоим подсудимым наказание в виде лишения свободы, а третьей, работавшей оператором, назначить наказание в виде ограничения свободы. Потерпевшие поддержали позицию прокурора.

"Подсудимые свою деятельность осуществляли в период с сентября 2019 года по январь 2022 года, то есть до внесения поправок в ч.3 ст.217 УК 12 июля 2022 года", - подчеркнули в суде.

При определении вида и меры наказания подсудимым суд учел отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.

В качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств суд принял во внимание у подсудимой, обвиняемой в создании финансовой пирамиды, отсутствие судимости, чистосердечное признание вины, наличие 4 несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Приговором суда она была осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности.

Подсудимый, ставший руководителем кооператива, является инвалидом с детства, его защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. У него в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств суд признал отсутствие судимости и чистосердечное признание вины. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности.

Для женщины, которая, по версии следствия, работала оператором в финансовой пирамиде, смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами стали отсутствие судимости, чистосердечное признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. Приговором суда она была осуждена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности.

Гражданские иски удовлетворены. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды - это организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

В соответствии с ч.2 ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –  

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно ч.3 ст.217 УК РК эти же деяния, совершенные:

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100809-kazahstancy-vlozhili-171-mln-tenge-v-zhilishchnyy-kooperativ-i-ostalis-ni-s-chem/

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