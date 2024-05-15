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Предназначенные для переселенцев деньги похитили в Павлодарской области

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Кассир пересчитывает тенге
Кассир. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области присваивали бюджетные деньги, предназначенные для переселенцев. В прокуратуре заявили о хищениях по нацпроекту "Сильные регионы - драйвер развития страны", передает "Астана".

По данным сотрудников надзорного органа, была создана целая схема, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге. Фактически же приобреталось заброшенное жилье от 500 тыс. тенге.

В результате, как сообщили в надзорном органе, переселение осуществлялось лишь на бумаге. А из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области.

"Только в 6 районах выявлено более 600 млн убытков. Прокуратура начала досудебное расследование материалов проверки по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК.

Следственные действия проводит специальный прокурор. Проверки все еще продолжаются", - сообщил помощник прокурора Павлодарской области Асхат Атекеев.

Напомним, несколько лет назад переселенцы с юга Казахстана жаловались на качество жилья, выданного им по госпрограмме в Северо-Казахстанской области. Они рассказывали, что в предоставленных им домах на стенах появились трещины, обваливается штукатурка, от сырости гниют полы и потолки, а мебель и вещи покрываются плесенью.

Тогда по поручению акима СКО проведено служебное расследование, по результатам которого районный аким получил строгий выговор.

В 2022 году тогда еще аким СКО Кумар Аксакалов опроверг заявления о провале программы переселения с юга на север.

Глава региона заявил, что с 2016 по 2022 год в СКО по программе "Енбек" переехало порядка 10 тыс. человек, а около 6% переселенцев позже решили вернуться в южные регионы.

"Уезжают почему? Потому что что-то не понравилось, по состоянию здоровья, по климатическим условиям не подошло, по семейным обстоятельствам и так далее.

Мы с ними (оставшимися в СКО переселенцами - прим. ред.) постоянно встречаемся, разговариваем, в целом, большинство удовлетворены тем, что они приехали. Они получают субсидии, понятно, что не без проблем, но эти вопросы все решаемы", - заявлял Аксакалов.

А летом прошлого года стало известно, что построенные для переселенцев дома начали разбирать из-за ненадобности. Местные жители тогда просили прокуратуру провести проверку по этому факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100644-prednaznachennye-dlya-pereselencev-dengi-prisvaivali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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