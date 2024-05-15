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Двух человек ударили ножом у автомойки в Петропавловске (видео)

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Врачи рядом с раненым мужчиной
Врачи рядом с раненым мужчиной. Фото: astanatv.kz

Поножовщина произошла в ночь на вторник у одной из автомоек Петропавловска. Два человека ранены ножом, подозреваемый задержан, передает телеканал "Астана".

Кадры с места, где случилась кровавая драка, опубликовали городские паблики. Сообщалось, что конфликт разгорелся ночью возле одной из автомоек. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями.

Ситуацию прокомментировали и в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области. Здесь сообщили, что задержан 40-летний мужчина - третий участник потасовки.

Сейчас ведется расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".

"13 мая на пульт "102" поступило сообщение о том, что по улице Егемен Казахстана происходит драка. Обнаружены двое мужчин с ножевыми ранениями, которые им нанес 40-летний мужчина в ходе возникшего конфликта. Он водворен в ИВС", - говорится в сообщении департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100626-dvuh-chelovek-udarili-nozhom-u-avtomoyki-v-petropavlovske-video/

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