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Показавший непристойный жест казахстанец попросил не отправлять его под арест из-за работы

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Мужчина идет по "зебре"
Мужчина на пешеходном переходе. Иллюстративное фото: Andres Victorero / Getty Images

Жителю Усть-Каменогорска за непристойный жест на пешеходном переходе назначили административный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям в Усть-Каменогорске.

"29 апреля 2024 года в Усть-Каменогорске гражданин, находясь посередине пешеходного перехода, расположенного на проезжей части дороги, то есть в общественном месте, показал непристойный жест участникам дорожного движения, выражая неуважение к обществу, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц", - установил суд.

В суде мужчина в полном объеме признал свою вину в совершенном правонарушении. Он раскаялся в содеянном.

"Просил суд наложить взыскание в виде штрафа, так как работает официально, и в случае назначения ареста может остаться без работы", - отметили в суде.

Горожанин был признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП РК. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 73 840 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100419-pokazavshiy-nepristoynyy-zhest-kazahstanec-poprosil-ne-otpravlyat-ego-pod-arest-iz-za-raboty/

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