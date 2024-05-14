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Хищение ГСМ на более 448 млн тенге: приговор изменили одному из военных Нацгвардии

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Учения в армии
Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Военнослужащих Нацгвардии осудили за хищение горюче-смазочных материалов в Акмолинской области. Военный суд изменил одному из них приговор в части зачета времени содержания под стражей, пишет NUR.KZ.

Военный суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело в отношении пятерых военнослужащих Нацгвардии, сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, в феврале четверых осудили к лишению свободы от 9 до 10 лет за хищение чужого имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК). Еще одного человека - на 2,5 года лишения свободы за халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 453 УК).

С осужденных тогда взыскали также материальный ущерб.

Сообщалось, что с 2019 по 2022 год четверо военных, используя свое служебное положение, похитили горюче-смазочные материалы воинской части на сумму более 448 млн тенге. Топливо реализовывалось частным лицам.

Пятый осужденный проявил халатность, повлекшую тяжкие последствия - он не проконтролировал деятельность службы ГСМ воинской части. Это повлекло материальный ущерб.

На этот раз приговор изменили в отношении одного из осужденных в части зачета времени содержания под стражей в срок наказания.

Кроме того, Главному военному прокурору сообщили о выясненных в ходе апелляционного рассмотрения дела фактах причастности к хищению ГСМ должностных лиц Главного командования Нацгвардии, командования воинских частей 5573 и 3656, а также сотрудников ВСУ МВД РК.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказывается лишением свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно части 2 статьи 453 УК РК, халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100386-hishchenie-gsm-na-bolee-448-mln-tenge-prigovor-izmenili-odnomu-iz-voennyh-nacgvardii/

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