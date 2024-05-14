Наблюдение установили за 25-летней девушкой в Караганде

25-летнюю жительницу Караганды задержали наркополицейские по подозрению в сбыте психотропных веществ. За ней велось наблюдение, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по поступившей информации сотрудники управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области некоторое время наблюдали за 25-летней горожанкой.

"За время наблюдения полицейские стали сомневаться в достоверности информации - девушка не представляла никакого интереса для стражей порядка", - рассказали в МВД.

Однако в один вечер мнение правоохранителей резко изменилось.

"Девушка сначала проехала по одному адресу, потом подошла к прохожему и передала сверток. Размер пакета полицейским бросился в глаза, поэтому их остановили", - пояснили в ведомстве.

Согласно заключению эксперта в свертке находилось 105 гр. мефедрона.

"Осмотр квартиры, в которую карагандинка заезжала, тоже дал результаты. Эту квартиру девушка арендовала на продолжительное время и использовала как склад", - сообщили в МВД.

В квартире обнаружили пакет с 240 гр. мефедрона и электронные весы. Общий вес психотропных веществ, не попавших на "рынок", составил 348 гр. Возбуждено уголовное дело. Девушка будет ожидать суда под арестом.

Ранее стало известно, что 24-летнего парня задержали по подозрению в продаже и распространении мелких партий наркотиков через тайники на территории Павлодара. Был проведен целый комплекс оперативных мероприятий.

А в Астане мужчина из-за своего подозрительного поведения попал в поле зрения полиции и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков. В ходе следственных действий были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом.