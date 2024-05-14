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Акмолинцы решили снять пенсионные накопления и потеряли деньги

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Женщина стоит у окна
Женщина плачет. Иллюстративное фото: Kayoko Hayashi / Getty Images

В Акмолинской области полицейские расследуют дело о мошенничестве под предлогом снятия пенсионных накоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре прошлого года семейная пара из Целиноградского района заинтересовалась возможностью снять деньги с пенсионного счета.

По данным следствия, для проведения соответствующей процедуры нашлись посредники, которые предложили следующую схему: 2 800 000 тенге пенсионных отчислений перечисляются в стоматологическую клинику, откуда впоследствии данную сумму можно снять.

"Свои услуги девушка-посредник оценила в 228 000 тенге, которые заявители перевели на ее банковский счет", - отметили в ДП региона.

Однако спустя более полугода ни пенсионных отчислений, ни возврата денег за услуги акмолинцы так и не дождались и обратились с заявлением в полицию.

По факту мошеннических действий сотрудники ОП Целиноградского района начали досудебное расследование, в рамках которого удалось установить личность подозреваемой.

В настоящее время стражи порядка продолжают проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.

Правоохранители убедительно просят граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения об обогащении.

"Ни в коем случае не переводите и не перечисляйте денежные средства третьим лицам, предварительно не удостоверившись в законности их действий", - предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что, пользуясь возможностью передать пенсионные накопления в частные управляющие компании, мошенники начали обещать казахстанцам обналичивание этих средств. По закону граждане действительно могут изъять часть своих пенсионных накоплений, но только на приобретение недвижимости и медицинские услуги.

Также злоумышленники нашли новый способ кражи денег - они притворяются сотрудниками ЕНПФ и заявляют о попытке "незаконного перевода пенсионных накоплений", якобы находящихся на транзитном счете. Как объяснили в пенсионном фонде, таким образом пытаются похитить денежные средства с банковских карт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100149-akmolincy-reshili-snyat-pensionnye-nakopleniya-i-poteryali-dengi/

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