Полицейские на служебном авто специально протаранили машину в Шымкенте (видео)
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В Шымкенте полицейские на служебном авто протаранили автомобиль, в котором находился подозреваемый в угоне, передает NUR.KZ со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщает новостной Telegram-канал МВД Polisia.kz, происшествие имело место 9 мая.
По данным правоохранителей, в Туркестанской области пьяный мужчина угнал автомобиль и создавал на дороге аварийные ситуации.
Инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.
"От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем - в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя, сознательно пошли "на таран".
Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения", - поделились офицеры.
За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.
Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области.
Напомним, несколько дней назад в Алматинской области водитель грузовика въехал в остановку и сбил насмерть двух человек. Еще три человека попали в больницу.
В полиции сообщили, что мужчина сел за руль в пьяном виде. Полицейские, патрулировавшие поселок, потребовали остановить авто, но водитель проигнорировал требование, а после - "влетел" в остановку.
Позже очевидцы рассказали страшные подробности аварии. По их словам, одному из пострадавших в результате наезда оторвало ногу.
Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.
Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.
При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100029-policeyskoe-na-sluzhebnom-avto-specialno-protaranili-mashinu-v-shymkente/