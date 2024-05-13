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"Освободили от должности": МИД - о советнике посла ОАЭ, подозреваемом в избиении жены

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Карина Мамаш
Карина Мамаш. Фото: instagram.com/korgau_astana

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что советника посла Казахстана в ОАЭ, подозреваемого в избиении жены, освободили от должности, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что данный случай находится на особом контроле в МИД.

"Супруг был немедленно отозван в страну. 6 мая он вылетел в Казахстан, а 9 мая, после пересечения границы, согласно действующему законодательству, был освобожден от занимаемой должности.

Как вы знаете, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении него. Детали дела нам неизвестны, мы не имеем права вмешиваться", - заявил Смадияров.

Он также отметил, что консул и сотрудники посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах действовали согласно алгоритму. Они также встречались с супругой дипломата, обвинившей мужа в избиении.

"Они сделали все так, как было нужно, потому что и сотрудник посольства, и его супруга имеют дипломатическую неприкосновенность. По прибытию на место все необходимые действия предпринимаются", - заявил представитель МИД РК.

Напомним, 6 мая казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре.

"На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - заявила женщина на видео.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Позже стало известно, что Карина Мамаш находится в кризисном центре Астаны.

10 мая в полиции Астаны заявили, что по данному делу заведено уголовное дело, назначены экспертизы, проводится следствие.

Карина Мамаш также заявила, что много лет жила в страхе перед своим супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099777-osvobodili-ot-dolzhnosti-mid-o-sovetnike-posla-oae-podozrevaemom-v-izbienii-zheny/

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