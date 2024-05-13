Полицейский из Усть-Каменогорска признался в фальсификации доказательств

В Усть-Каменогорске сотрудник полиции оказался на скамье подсудимых по делу о фальсификации доказательств, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.2 ст.416 УК РК рассматривалось судом №2 в Усть-Каменогорске.

"Являясь инспектором батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска, то есть должностным лицом, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, с целью повышения собственных показателей по выявлению административных правонарушений подсудимый составил в отношении гражданина четыре протокола об административных правонарушениях", - установил суд.

Протоколы стали основанием для привлечения гражданина к административной ответственности с наложением взысканий в виде денежных штрафов.

"Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым. В силу требований закона суд не вправе назначить наказание более строгое, чем предусмотрено процессуальным соглашением", - отметили в суде.

С учетом степени общественной опасности уголовного правонарушения, личности виновного, полного признания вины и чистосердечного раскаяния суд согласился с наказанием, указанным в процессуальном соглашении.

Полицейского признали виновным с назначением наказания в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Судом в отношении осужденного установлен пробационный контроль и возложены определенные обязанности.

"Разъяснено, что в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него обязанностей суд может постановить об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания в виде лишения свободы", - пояснили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.416 УК РК фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях, совершенная должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.