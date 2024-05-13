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Разрушителя дамбы оштрафовали в Атырауской области

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Дамбу разрушили в Атырауской области
Возле поврежденной дамбы. Кадр из видео: instagram.com/atyrau_qalasy_akimdigi/

В Атырауской области оштрафовали предпринимателя, который разрушил дамбу, проведя через нее трубу для забора воды под посевы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Атырау.

Как сообщается в официальном аккаунте городского акимата в Instagram, в связи с объявлением чрезвычайного положения в регионе усилился контроль за всеми плотинами, возведенными вдоль Урала и его каналов.

В ходе осмотра плотин, построенных компанией ТШО в сельском округе Бейбарыс в Махамбетском районе, было установлено, что 11 мая около 14.00 часов крестьянское хозяйство, расположенное рядом, пробило дамбу для забора воды под посевы, провело трубу и забирало воду насосом.

Для забора воды под плотиной был пробит водопровод. Таким образом защитному сооружению был нанесен ущерб.

На предпринимателя, совершившего правонарушение, был составлен протокол и наложен штраф в соответствии со ст.505 КоАП РК. Владелец крестьянского хозяйства исправил повреждение. Ущерб был полностью возмещен.

Как отметили в акимате, в настоящее время проводятся рейдовые работы с целью выявления подобных правонарушений.

Отметим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099612-razrushitelya-damby-oshtrafovali-v-atyrauskoy-oblasti/

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