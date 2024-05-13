Ущерб на миллиард тенге: задержаны граждане Сирии и Казахстана

На юге Казахстана по подозрению в браконьерстве задержаны граждане РК и Сирии. Предположительный ущерб государству составляет более 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицией на территории Шымкента и Созакского района Туркестанской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной охоте на животных и птиц, занесенных в Красную книгу РК, а также хранении и сбыте дериватов.

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали семь человек, из них четверо граждан Казахстана и три гражданина Сирии, имеющих вид на жительство в нашей стране", - отметили в МВД.

В ходе обыска полицейские изъяли 382 рога сайгака, 119 соколиных наглазников, более 20 ловушек для птиц, семь раций, охотничьи ружья, одну пневматическую винтовку, оптический прицел, прожектор, бинокли, около 15 кг мяса архара и другие вещественные доказательства.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

"Предварительная сумма ущерба, причиненная государству, составила более 1 млрд тенге", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в области Жетісу в приграничной зоне по подозрению в незаконной реализации дериватов диких животных были задержаны трое казахстанцев. Ущерб государству от браконьерской деятельности оценили более чем в 3,5 млрд тенге.

А в Алматинской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. Основных фигурантов задержали. Государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге только по изъятой рыбе.