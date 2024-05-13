Снял для заказчика видеоотчет: машину подожгли в Алматы

Подозреваемый в поджоге автомобиля жительницы Алматы был задержан полицейскими южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Мужчина признался, что выполнял поручение анонима за деньги.

"В свою очередь исполнитель снял для заказчика видеоотчет. По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива", - сообщил по данному поводу начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Он также добавил, что была назначена экспертиза.

Отмечается, что предполагаемый поджигатель водворен в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно положениям статьи 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.