Казахстанка потребовала 10 млн тенге за убийство единственного сына

Жительница Байконура подала исковое заявление в суд с требованием к ответчику выплатить ей 10 млн тенге после убийства единственного сына, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в своем заявлении женщина указала, что приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области ответчик был признан виновным в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК) ее сына с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Гражданский иск по уголовному делу не был заявлен.

Сейчас же женщина попросила взыскать с осужденного моральный вред в размере 10 млн тенге, отметив, что она пострадала от преступной деятельности и потеряла единственного сына.

Ответчик пояснил суду, что в настоящее время отбывает наказание по приговору, работой не обеспечен и не имеет материальной возможности компенсировать моральный вред, но готов оплачивать его по мере возможности.

Решением суда иск о возмещении морального вреда удовлетворен, взыскана компенсация в размере 10 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии с ч.1 ст.931 ГК РК моральный вред - это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - его близкими родственниками, супругом (супругой).