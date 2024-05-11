Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка потребовала 10 млн тенге за убийство единственного сына

Опубликовано:

Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Жительница Байконура подала исковое заявление в суд с требованием к ответчику выплатить ей 10 млн тенге после убийства единственного сына, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в своем заявлении женщина указала, что приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области ответчик был признан виновным в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК) ее сына с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Гражданский иск по уголовному делу не был заявлен.

Сейчас же женщина попросила взыскать с осужденного моральный вред в размере 10 млн тенге, отметив, что она пострадала от преступной деятельности и потеряла единственного сына.

Ответчик пояснил суду, что в настоящее время отбывает наказание по приговору, работой не обеспечен и не имеет материальной возможности компенсировать моральный вред, но готов оплачивать его по мере возможности.

Решением суда иск о возмещении морального вреда удовлетворен, взыскана компенсация в размере 10 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

А в соответствии с ч.1 ст.931 ГК РК моральный вред - это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - его близкими родственниками, супругом (супругой). 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098850-kazahstanka-potrebovala-10-mln-tenge-za-ubiystvo-edinstvennogo-syna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.