Электромобиль с "букетом" на 6,5 млн тенге задержали в Алматы

В Алматы стажи порядка задержали иномарку с неоплаченными штрафами на сумму 6,5 млн тенге. Электромобиль поставили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"189 нарушений правил дорожного движения и штрафы на сумму более 6,5 млн тенге - с таким "букетом" задержан очередной автодолжник", - отмечается на информационном медиапортале ведомства.

В МВД пояснили, что стражи порядка остановили автомобиль Zeekr с подложными государственными номерными знаками. Установлено, что водитель 189 раз нарушил ПДД.

"Указанное авто было задержано на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Сумма задолженности по штрафам составила 6 млн 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку", - сообщил заместитель начальника УМПС ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Полицейские рекомендуют гражданам своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, ранее правоохранители Алматы выявили жителя мегаполиса, который на авто, зарегистрированном в Кыргызстане, нарушил ПДД на сумму в 1,5 млн тенге. Его Nissan отправили на спецстоянку.

Также без автомобиля остался житель Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге. Отмечалось, что Toyota ему вернут лишь после погашения необходимой суммы.