Экс-заместителю прокурора изменили наказание за смерть человека в Мангистау

В Мангистауской области пересмотрен приговор в отношении экс-заместителя прокурора Мунайлинского района. Вместо условного срока его приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело пересмотрено судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке.

По приговору суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по ч.1 ст.104 УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

По результатам изучения дела судебная коллегия установила, что экс-сотрудник прокуратуры был предан суду по ч.3 ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Но на судебном заседании государственный обвинитель (прокурор) изменил обвинение на менее тяжкое - ч.1 ст.104 УК (Причинение смерти по неосторожности).

"В соответствии с ч.7 ст.337 УПК, если прокурор изменил обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд рассматривает дело по новому обвинению. Из аудио- и видеозаписей судебного заседания следует, что суд не выяснил позицию потерпевшего по поводу изменения обвинения. В судебных прениях потерпевший не согласился с прокурором в части предлагаемого наказания", - установила апелляционная судебная коллегия.

Кроме того, прокурор не предоставил новую мотивированную формулировку обвинения в письменном виде, как того требует закон.

"По обстоятельствам дела установлено, что в ходе возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшему удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм", - отметили в суде.

Вина экс-сотрудника прокуратуры подтверждалась показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор.

По нему подсудимый признан виновным по ч.3 ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Экс-заместителю прокурора Мунайлинского района назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Напомним, в декабре 2023 года в Мангистау мужчина умер после драки с бывшим сотрудником прокуратуры. По данным надзорного органа региона, в результате потасовки пострадавший попал в больницу, а менее чем через неделю скончался от полученных травм.

Против экс-сотрудника прокуратуры завели уголовное дело. Подозреваемый с санкции суда был взят под стражу.

Позже в Сети появилась информация о том, что экс-заместитель прокурора Мунайлинского района Мангистауской области получил условный срок за избиение замглавы управления госдоходов Актау, который затем скончался.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.