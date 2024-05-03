Знакомство на улице оставило акмолинцев без денег и гаджетов

Девять жителей Акмолинской области лишились денег и различных гаджетов. Стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, все случаи произошли на улицах Кокшетау.

"С потерпевшими аферист знакомился на улицах города, вызывал жалость и сочувствие, таким образом он зарабатывал. К примеру, одна из пострадавших обратилась в полицию 10-го апреля. Она сообщила, что неизвестный молодой человек путем обмана завладел принадлежащим ее дочери смартфоном марки iPhone 14 Pro", - рассказали в МВД.

Другая заявительница сообщила, что неизвестный завладел игровой приставкой PS4 ее сына.

"В общей сложности 22-летнему жителю Алматы удалось выудить денежные средства и различные гаджеты у девяти акмолинцев", - отметили в ведомстве.

Сумма ущерба в данный момент устанавливается. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области лишился более 3 млн тенге, поверив двум злоумышленникам, которые представились столичными полицейскими. Их он встретил на одной из улиц Акколя.