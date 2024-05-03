Житель Уральска для своего удобства закрасил двойную сплошную на дороге (видео)

В Уральске двойная сплошная линия разметки на дороге оказалась частично закрашена черной краской. Правонарушитель установлен, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, отдел административной полиции УП Уральска совместно с ответственными специалистами городского отдела жилищно-коммунального хозяйства приступили к работе по разметке дорог.

Отмечается, что нанесение дорожной разметки устанавливает определенные режимы и порядок движения транспортных средств и пешеходов. Дорожная разметка является важным средством визуального ориентирования водителей.

"Стражи порядка установили, что первого мая на одной из улиц Уральска житель города для своего удобства перекрасил белую полосу на проезжей части в черный цвет. На правонарушителя составлен административный протокол", - рассказали в МВД.

Мужчина с банкой черной краски и валиком попал на видео.

"Нельзя закрашивать. Знаете же? На каком основании закрашивали?" - обратился к нему полицейский.

С 6 мая в Казахстане вступят в силу изменения в правила дорожного движения и начнут действовать новые знаки и таблички. Мы подробно рассказали, что именно изменится для водителей.

Ранее в Актобе было установлено незаконное расходование бюджетных денег, выделенных на нанесение дорожной разметки. В 2023 году был заключен договор с одним ТОО на сумму более 200 млн тенге. Выяснилось, что организации были незаконно перечислены 45,5 млн тенге.