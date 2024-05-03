Более 19 млн тенге заплатили педагоги в ВКО за успешную сдачу их детьми ЕНТ

В ВКО педагоги отдали почти 19,5 млн тенге за оказание содействия при прохождении ЕНТ. На скамье подсудимых оказались двое подозреваемых в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении женщины и мужчины по п.2 ч.4 ст.190 и п.1, 3, 4 ч.3 ст.190 УК РК рассматривалось судом №2 Усть-Каменогорска.

"Подсудимые с августа 2022 года по июль 2023 года, предоставив педагогам не соответствующую действительности информацию о наличии у них возможности оказания содействия в получении сертификатов о прохождении оценки знаний педагогов, предоставлении им портфолио педагога и сертификата об успешном прохождении их детьми ЕНТ, обманным путем завладели денежными средствами потерпевших и распорядились ими по своему усмотрению", - установил суд.

Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет 19 415 000 тенге.

Прокурор просил назначить подсудимой 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, второму фигуранту - 3 года лишения свободы.

Женщины просила переквалифицировать ее действия на ч.3 ст.190 УК РК, по которой вину и предъявленные исковые требования признала в полном объеме. Эта просьба не была удовлетворена.

Мужчина вину и предъявленные исковые требования также признал в полном объеме.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, частичное возмещение ущерба. Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств суд не установил.

Подсудимой назначили 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но из-за наличия у женщины двоих малолетних детей исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочили на 4 года.

Мужчине назначено 4 года лишения свободы с применением ст.63 УК РК - условно.

"Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме на общую сумму 7 235 000 тенге", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных п.2 ч.3 настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.