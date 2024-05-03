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Эзотерика

Директор развлекательного центра получил срок за гибель ребенка в Акмолинской области

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Мужчину ведут в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Franco Vogt/Getty Images

В Акмолинской области директора развлекательного центра приговорили к сроку - он не обеспечил безопасность отдыхающих, из-за чего погиб несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области.

Директора развлекательного центра (ТОО), гражданина А., осудили в Акмолинской области.

Его обвиняли в том, что на территории горнолыжной базы "Електы" он не обеспечил безопасность отдыхающих. Это повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего М. (часть 3 статьи 306 УК), также был причинен вред здоровью двум гражданам (пункт 2 часть 2 статьи 306 УК).

"Администрация ТОО, не разъяснив М. правила техники безопасности, выпустила его на горнолыжную трассу. М. при спуске с крутого склона столкнулся с неогороженным деревом, отчего получил травму, не совместимую с жизнью и скончался", - говорится в сообщении судов области в Facebook.

Кроме того, суд установил, что:

  • на участках трассы отсутствовали разметка движения, защитные сетки, предупредительные знаки, защитные маты, ограждения перед деревьями;
  • на базе не было медперсонала, а также алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций;
  • не было разрешительных документов на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги;
  • обслуживающий персонал, инструкторы работали без профессиональной подготовки;
  • угол наклона канатной дороги и угол наклона лыжной дорожки значительно превышает допустимое значение.

Таким образом, суд пришел к выводу, что А. оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть подростка.

При этом отмечается, что после смерти ребенка он не приостановил свою деятельность для устранения нарушений, а продолжил предоставлять горнолыжную трассу посетителям. Это в свою очередь привело к тому, что граждане Н. и Б. получили тяжелые травмы.

Так, гражданка Н. получила перелом поясничного позвонка, когда сорвалась и ударилась о конструкцию подъемника. ТОО запустило его и разрешило спуски, несмотря на сильный ветер.

А гражданка Б. в этот же день, не удержавшись за подъемник, упала и получила травматический разрыв правой почки.

Экспертиза и в этом случае установила ряд нарушений.

При назначении наказания смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка у А., отягчающим обстоятельством - неоднократность совершенных правонарушений.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы, с лишением права заниматься в сфере оказания услуг на 3 года.

Кроме того, с ТОО взыскали моральный вред в пользу потерпевших Т. и Д. в размере по 10 млн тенге каждому, в пользу М. - 3 млн тенге за причиненный материальный ущерб, а также представительские расходы.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 306 УК РК, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В соответствии с частью 2 статьи 306 УК РК, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095085-direktor-razvlekatelnogo-centra-poluchil-srok-za-smert-rebenka-v-akmolinskoy-oblasti/

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