Директор развлекательного центра получил срок за гибель ребенка в Акмолинской области

В Акмолинской области директора развлекательного центра приговорили к сроку - он не обеспечил безопасность отдыхающих, из-за чего погиб несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области.

Директора развлекательного центра (ТОО), гражданина А., осудили в Акмолинской области.

Его обвиняли в том, что на территории горнолыжной базы "Електы" он не обеспечил безопасность отдыхающих. Это повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего М. (часть 3 статьи 306 УК), также был причинен вред здоровью двум гражданам (пункт 2 часть 2 статьи 306 УК).

"Администрация ТОО, не разъяснив М. правила техники безопасности, выпустила его на горнолыжную трассу. М. при спуске с крутого склона столкнулся с неогороженным деревом, отчего получил травму, не совместимую с жизнью и скончался", - говорится в сообщении судов области в Facebook.

Кроме того, суд установил, что:

на участках трассы отсутствовали разметка движения, защитные сетки, предупредительные знаки, защитные маты, ограждения перед деревьями;

на базе не было медперсонала, а также алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций;

не было разрешительных документов на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги;

обслуживающий персонал, инструкторы работали без профессиональной подготовки;

угол наклона канатной дороги и угол наклона лыжной дорожки значительно превышает допустимое значение.

Таким образом, суд пришел к выводу, что А. оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть подростка.

При этом отмечается, что после смерти ребенка он не приостановил свою деятельность для устранения нарушений, а продолжил предоставлять горнолыжную трассу посетителям. Это в свою очередь привело к тому, что граждане Н. и Б. получили тяжелые травмы.

Так, гражданка Н. получила перелом поясничного позвонка, когда сорвалась и ударилась о конструкцию подъемника. ТОО запустило его и разрешило спуски, несмотря на сильный ветер.

А гражданка Б. в этот же день, не удержавшись за подъемник, упала и получила травматический разрыв правой почки.

Экспертиза и в этом случае установила ряд нарушений.

При назначении наказания смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка у А., отягчающим обстоятельством - неоднократность совершенных правонарушений.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы, с лишением права заниматься в сфере оказания услуг на 3 года.

Кроме того, с ТОО взыскали моральный вред в пользу потерпевших Т. и Д. в размере по 10 млн тенге каждому, в пользу М. - 3 млн тенге за причиненный материальный ущерб, а также представительские расходы.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 306 УК РК, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В соответствии с частью 2 статьи 306 УК РК, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.