Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию

В Костанайской области на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" пресечена попытка незаконного вывоза в Россию оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД региона.

По информации официального сайта Департамента государственных доходов по Костанайской области, в ноябре 2023 года ТОО, зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов.

По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое в настоящее время завершено.

По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

В ДГД напомнили, что согласно нормам Закона РК "О контроле специфических товаров" провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.